Projeciton en plein air « Matilda » de Danny DeVito

Projeciton en plein air « Matilda » de Danny DeVito 30 et 31 août Récipon Gratuit

Matilda de Danny DeVito

États-Unis, 1997, 1h38

Avec Mara Wilson, Danny DeVito, Rhea Perlman

Rien ne rapproche Matilda de ses parents : eux sont d’affreux personnages, bêtes et méchants ; elle est une petite fille éveillée, curieuse et intelligente. A l’âge de six ans, elle est enfin envoyée à l’école. Là, elle découvre une institutrice qui lui donne l’attention qu’elle n’a pas chez elle. Mais la directrice de l’établissement est en revanche beaucoup plus stricte et terrorise les enfants.

Les gags à gogo sont au rendez-vous. Entre fantaisie et absurde, Matilda est une héroïne surprenante et attachante. Les personnages sont tous hauts en couleurs dans ce conte de fées ébouriffé des temps modernes, adaptation du livre éponyme de Roald Dahl.

Récipon, Rennes, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T21:30:00+02:00 – 2023-08-30T23:30:00+02:00

2023-08-31T21:30:00+02:00 – 2023-08-31T23:30:00+02:00