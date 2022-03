Récidive + Claimed Choice Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Molotov, le mercredi 6 avril à 20:30

Marseille Oi! présente : Claimed Choice (Glam/Oi! – Lyon) [https://pressure-tour.bandcamp.com/album/claimed-choice](https://pressure-tour.bandcamp.com/album/claimed-choice) Récidive (Punk/Oi! – Paris) [https://rcidive.bandcamp.com/album/plant-l-x-jeunes-espoirs](https://rcidive.bandcamp.com/album/plant-l-x-jeunes-espoirs)

8,99€ en pré-vente

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille

2022-04-06T20:30:00 2022-04-06T23:59:00

