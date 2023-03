Exposition collective au château des Matignon Château des Matignon TORIGNI-SUR-VIRE 50160 TORIGNY-LES-VILLES Réchicourt-le-Château Catégories d’Évènement: Moselle

Exposition collective au château des Matignon Château des Matignon TORIGNI-SUR-VIRE 50160 TORIGNY-LES-VILLES, 22 avril 2023 10:00, Réchicourt-le-Château. La municipalité de Thorigny Les Villes organise une exposition collective. Nelly Carnet, peintre professionnelle, y expose une série de toiles intitulée « Ramifications dans l’espace bleu ». 22 et 23 avril 1 La municipalité de Thorigny Les Villes organise une exposition collective. Nelly Carnet, peintre professionnelle, y expose une série de toiles intitulée « Ramifications dans l’espace bleu » dans la galerie du Château des Matignon. Un espace paisible prend forme où la lumière cherche sa transparence dans une très belle demeure a appartenu pendant plus de trois siècles à la célèbre famille des Matignon.. . Si l’exposition impose un sens d’accrochage, les toiles peuvent cependant se regarder dans les deux sens pour une double lecture imaginaire.

Prix des toiles attractifs du grand au petit format.

Vous pourrez rencontrer Nelly Carnet sur le lieu les deux jours d’exposition de 10 heures à 19 heures le samedi 22 avril et de 10 heures à 18 heures le dimanche 23 avril.

