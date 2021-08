Rechercher des profils sur les réseaux sociaux SQY Cub, 23 septembre 2021, Guyancourt.

Rechercher des profils sur les réseaux sociaux

SQY Cub, le jeudi 23 septembre à 14:00

Recruter est de plus en plus difficile. Pour réussir, adoptez les techniques et la posture du “sourceur digital” pour rechercher des profils et travaillez vos messages d’approche. A l’issue de cet atelier, vous aurez affiné et enrichi vos techniques pour repérer des profils et entrer en contact avec eux. _Animé par Daniel Arnoux – APEC_

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Daniel Arnoux – APEC

SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T16:00:00