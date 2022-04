Recherche – Pédagogie – Création – Diffusion Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orsay, 22 avril 2022, Orsay.

Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orsay, le vendredi 22 avril à 14:00

La Diagonale, direction arts culture science et société de l’Université Paris-Saclay et le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) Paris-Saclay organisent un temps de rencontres et d’échanges sur les projets de coopération entre enseignants, chercheurs et artistes autour de plusieurs axes : la recherche, la formation, la création artistique et la médiation culturelle et scientifique. 14h-16h : Introduction de **Gilles Métral**, directeur du CRD Paris-Saclay et **Dominique Delahoche**, directeur adjoint témoignages sur des actions menées par **Chloé Sévère**, professeur de musique de chambre et de basse continue, coordinatrice du département de musique ancienne du CRD **Jean-Baptiste Lhermelin**, professeur de piano, d’accompagnement et de déchiffrage, coordinateur du département claviers du CRD **Thalie Bonvallet**, professeur de violoncelle et de musique de chambre, coordinatrice du département cordes frottées du CRD **Jean Gobinet**, professeur de trompette, d’arrangements et orchestration jazz, responsable du little big band du CRD **Delphine Girard**, musicothérapeute, accompagnatrice, ateliers handi’Artistes et référente handicap du réseau des conservatoires de l’Agglomération Paris-Saclay **Yolande Cartier**, professeur de danse, coordinatrice des CHA **Xavier Brière**, directeur de l’EDT sera également présent 16h-18h : échange informel autour d’un pot

Inscription recommandée

Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orsay 87 Rue Jean Teillac, 91400 Orsay Orsay Essonne



