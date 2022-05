RECHERCHE DE CANDIDATES POUR « MISS PALAVAS »

2022-05-04 – 2022-07-21 Comme chaque année l'élection de Miss PALAVAS aura lieu à Palavas les Flots le 21 juillet à partir de 21h, sous l'égide de la société Miss France et du Comité Miss Languedoc-Roussillon. Nous recherchons des candidates ! Les candidates doivent être âgées de 18 ans, mesurer 1m70 minimum et de nationalité française. Page Facebook : Comité Miss Languedoc-Roussillon Renseignements et inscriptions au 07 68 51 10 36. www.misslanguedoc.fr

