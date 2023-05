Recherche d’autres mondes, les derniers résultats Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 23 mai 2023, Paris.

Le mardi 23 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

La question, de l’existence de systèmes planétaires autour d’autres étoiles que le Soleil est restée sans réponse pendant des siècles, jusqu’aux années 1995. Depuis, plus de 5000 planètes extrasolaires ont été découvertes, révélant une diversité que même la science fiction n’avait pas imaginée, et permettant de mieux comprendre comment se forment les systèmes planétaires.

Malgré ces remarquables avancées, beaucoup de questions restent sans réponse. En particulier, nous ne savons toujours pas si des systèmes solaires semblables au nôtre existent, et si la vie pourrait être présente sur des mondes lointains. Nous ferons le point sur l’état des connaissances à ce jour sur les exoplanètes, en particulier celles obtenues avec les plus récents outils d’observation au sol et dans l’espace (James Webb); puis nous ferons un tour d’horizon des grands projets des décennies à venir.

Anne-Marie Lagrange est directrice de recherche au CNRS, astrophysicienne au Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique (LESIA, Observatoire de Paris) et Professeur attaché à l’Université Paris Sciences & Lettres. Elle est membre de l’Académie des Sciences. Ses travaux portent sur la recherche (observations au sol et spatiales) et l’étude de systèmes planétaires extrasolaires. Avec son équipe, elle a en particulier fait la première observation directe d’une exoplanète autour d’une naine brune et a découvert l’exoplanète Beta Pictoris b avec le Très Grand Télescope (VLT) de l’Observatoire européen austral (ESO). Elle s’intéresse aussi à la détectabilité des planètes « jumelles » de la Terre.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/recherche-dautres-mondes-les-derniers-resultats-2 01 40 60 86 00 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis

@actisce