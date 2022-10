Réchauffement climatique. L’eau, à la limite ? Palais de la Porte Dorée Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Réchauffement climatique. L’eau, à la limite ? Palais de la Porte Dorée, 14 octobre 2022, Paris. Le vendredi 14 octobre 2022

de 18h30 à 20h00

. gratuit

Rencontre débat dans le cadre de la fête de la science 2022 à l’Aquarium tropical. Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), intitulé Changements climatiques 2022 : impacts, adaptation et vulnérabilité et publiée en mars 2022, le changement climatique dû aux activités humaines provoque des perturbations dangereuses et généralisées dans la nature et affecte la vie de milliards de personnes dans le monde. Il a notamment des impacts délétères sur le cycle de l’eau – comme la hausse du niveau de la mer – l’érosion des sols, l’acidification et la salinisation des océans ou l’accélération de la fonte des glaciers. En avril 2022, une étude internationale accentue le constat en révélant le franchissement de la sixième limite planétaire, à savoir celle de l’eau douce disponible pour la végétation. Élément indispensable à la vie et au centre de toutes les préoccupations humaines, quel est l’avenir de l’eau sur notre planète ? Avec : Valérie Masson-Delmotte , paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA et coprésidente du groupe nᵒ 1 du GIEC

, paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA et coprésidente du groupe nᵒ 1 du GIEC Jean-Baptiste Sallée , océanographe et climatologue au CNRS, co-auteur du rapport du GIEC

, océanographe et climatologue au CNRS, co-auteur du rapport du GIEC Florence Habets, directrice de recherche au CNRS et professeure attachée au Laboratoire de géologie de l’ENS Palais de la Porte Dorée 293 Av. Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.aquarium-tropical.fr/programmation/conferences-et-debats/rechauffement-climatique-l-eau-a-la-limite 0153595860 publics@palais-portedoree.fr https://www.eventbrite.fr/e/billets-rechauffement-climatique-leau-a-la-limite-405123594577?utm_campaign=post_publish&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_content=shortLinkNewEmail

© Josh Sorenson Fort Myers, Etats-Unis

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Palais de la Porte Dorée Adresse 293 Av. Daumesnil Ville Paris lieuville Palais de la Porte Dorée Paris Departement Paris

Palais de la Porte Dorée Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Réchauffement climatique. L’eau, à la limite ? Palais de la Porte Dorée 2022-10-14 was last modified: by Réchauffement climatique. L’eau, à la limite ? Palais de la Porte Dorée Palais de la Porte Dorée 14 octobre 2022 Palais de la Porte Dorée Paris Paris

Paris Paris