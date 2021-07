Lys-lez-Lannoy Bibliothèque de Lys Lez Lannoy Lys-lez-Lannoy, Nord Recettes de l’été Bibliothèque de Lys Lez Lannoy Lys-lez-Lannoy Catégories d’évènement: Lys-lez-Lannoy

La Bibliothèque accueille les Editions « Vous êtes ici ». Cette maison est passionnée par l’art graphico-culinaire, collectif de doux-dingues omnivores, qui créé des livres à manger, toujours de saison et sans conserva-teur ! Coffrets-recettes pour les cuisiniers du quotidien, livres-objets culinaires et esprit DIY… **Atelier récolte de recettes avec la carriole :** Il s’agit d’une collecte permettant d’échanger, de donner et peut-être d’avoir une chance de voir ses recettes publiées. C’est un moment de partage, convivial, autour de la cuisine en général et de l’histoire culinaire de chacun en par-ticulier.Mercredi 7 juillet de 14h à 15h30 au béguinage de 16h à 17h30 au parc Jean Ferrat. **Atelier recettes monstrueuses :** Des recettes à illustrer façon BD ! La soupe de vampire, les crottes de nez du Yéti, le smoothie Frankestein… Chaque participant recevra une recette différente, mise en page façon comics, et l’illustrera grâce au support d’images mises à disposition samedi 10 juillet à 10 heures à la Bibliothèque. Ateliers récolte et illustrations de recettes Bibliothèque de Lys Lez Lannoy 199 avenue paul bert 59390 Lys Lez Lannoy Lys-lez-Lannoy Nord

