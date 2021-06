Vigneux-de-Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique, Vigneux-de-Bretagne RECETTE DE BLÉ NOIR Vigneux-de-Bretagne Vigneux-de-Bretagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique Vigneux-de-Bretagne Ils réaliseront la pâte pour pouvoir faire cuire les délicieuses galettes qu’ils ramèneront à la maison ensuite ou qu’ils dégusteront sur place pour les plus gourmands.

Réservation obligatoire

Visite de l’ancienne ferme + petit goûter inclus Atelier galettes organisé par l’Ecomusée Rural du Pays Nantais. +33 2 40 57 14 51 http://ecomusee-rural-vigneux.centerblog.net/ Atelier galettes organisé par l’Ecomusée Rural du Pays Nantais. Ils réaliseront la pâte pour pouvoir faire cuire les délicieuses galettes qu’ils ramèneront à la maison ensuite ou qu’ils dégusteront sur place pour les plus gourmands.

