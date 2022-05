Réception en musique chez Monsieur et Madame Foäche : Voyage musical en Europe Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: 76600

Le Havre 76600 Visite guidée immersive en plein 18ème siècle.

Laissez-vous conter l’histoire de la maison… imaginez-vous en plein 18ème siècle lorsque les réceptions de Madame Foäche étaient ponctuées de musique. Willem Reitsema s’est formé au conservatoire de Rotterdam (Pays-Bas), puis à Paris. Il travaille au Conservatoire du Havre depuis 1984. Passionné de musique baroque et après de longues années de pratique comme organiste (notamment au Temple du Havre), il s’est formé et spécialisé dans le jeu du clavecin auprès de grands spécialistes de l’instrument. Depuis 2019, il s’occupe de la classe de clavecin au sein du Conservatoire Honegger, tout en continuant l’enseignement du piano. Le dimanche 19 juin à 15h30 et 16h45.

