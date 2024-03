Réception d’une délégation de la 29ème div. et de la Greatest Generation Foundation Isigny-sur-Mer, lundi 3 juin 2024.

Réception d’une délégation de la 29ème div. et de la Greatest Generation Foundation Isigny-sur-Mer Calvados

: Cérémonie, message, lecture de la plaque, dépôt de Gerbes et recueillement à la Stèle de la 29ème au Pont de l’Aure.

Cérémonie au Monument aux Morts, discours , lecture d’un poème par les élèves des écoles, recueillement et dépôt de gerbes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 14:30:00

fin : 2024-06-03 17:00:00

1 Rue Émile Demagny

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie secretariat@communeisigny.fr

