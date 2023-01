Réception autour de la Journée Franco-Allemande Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Célébrez les 60 ans du Traité de l’Elysée et de l’OFAJ en présence de Madame Clarissa Duvigneau, Consule Générale d’Allemagne à Marseille, de Madame Stéphanie Fernandez, Adjoint aux Affaires Européennes de la Ville d’Aix-en-Provence, de Monsieur Bernard Beignier, Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côté d’Azur, Recteur de l’Académie Aix-Marseille et Chancellier des Universités ainsi que d’autres intervenant.e.s.



Nous vous proposerons ensuite une performance artistique avec Ariane Roustan et Lucas Seixas du Gärtnerplatztheather de Munich. Enfin, un cocktail dînatoire clôturera cet événement. Célébration des 60 ans du Traité de l’Elysée et de l’OFAJ Place De l’Hôtel de Ville Mairie d’Aix en Provence Aix-en-Provence

