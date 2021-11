Recent advances in co-operative governance Faculté des Sciences Economiques, 26 novembre 2021, Rennes.

Workshop Recent advances in co-operative governance co-organized by the CREM and SMART-LERECO. Keynote speaker: [A. Ben Ner (U. Minnesota, USA)](https://umn.academia.edu/AvnerBenNer) [Programme to download](https://ged.univ-rennes1.fr/nuxeo/site/esupversions/81a8633e-b8e6-422a-8d4a-1ba5e4c05488)

(Extension of the Workshop Transformations in Co-operative Governance – June 2021)

