REC CUP PRÉSENTE : INITIATION PARIS RELEASE PARTY La Marbrerie Montreuil, jeudi 22 février 2024.

REC CUP PRÉSENTE : INITIATION PARIS RELEASE PARTY

Le jeudi 22 février 2024

de 19h00 à 23h30

.Public adultes. payant Sur place : 15 EUR

Early bird : 9 EUR

Prévente : 12 EUR

À l’occasion de la sortie du deuxième EP de sa série « INITIATION », 6Real rassemble certains des artistes les plus prometteurs de la capitale à venir défendre ce nouvel opus sur scène !

Série d’EP visant à réunir les artistes de différentes régions françaises avec lesquels il a déjà collaboré auparavant en tant que réalisateur, « INITIATION » met cette fois-ci ses qualités de producteur et ingénieur du son à l’honneur, toujours sous la direction de sa vision tant musicale que visuelle.

Il s’allie dans la mise en place de cet événement à NEBEL SERVICES, agence du label NEBEL STUDIO.

26keuss

Tout droit sorti de Villepinte et avec une inspiration puisée de Kodak Black, 26 Keuss assure un avenir prometteur. Avec des titres électriques et son dernier EP « By myself » sorti en septembre 2023, il continue de nous transmettre son énergie hors pair.

Ambrose & Labri

Originaires du 91 et du 92, Ambrose & Labri forment un duo de rappeurs membres de 33 Recordz, le label de 8ruki. Après s’être fait connaître plus jeune grâce à sa présence auprès de la vague SoundCloud française et son affiliation directe à 8ruki, Ambrose a décidé de prendre le micro à son tour en 2022 et de se consacrer à la musique.

Accompagné de Labri, rappeur originaire du 92, de Reuil-Malmaison, les deux artistes font leurs premiers pas dans le domaine musical avec quatre clips aboutissant à un projet : First Step. Ce projet aux sonorités Detroit met en avant la présence de Zaky et 8ruki, avec aussi un titre phare, « 3D ».

Labri et Ambrose construisent leur identité musicale, affinant leurs propositions qui mêlent des influences américaines plutôt underground, une identité visuelle « street », et une plume ainsi qu’un sens de la rime et de la métaphore pour des textes très imagés.

Ensuite, le duo a sorti une extension « First Step : XTNDO », ainsi qu’une série de single : Passion, Jamrock & Kim Kardash ft. Vago.

BIG B

Né en Guadeloupe, il arrive en Ile-de-France à 11 ans. Aujourd’hui c’est la scène de Washington et son DMV flow qui colle le plus à son esthétique sonore. Et cette influence est presque évidente, les rythmiques des productions DMV de Washington viennent des percussions du Go-Go, l’hymne régional, qui ressemblent beaucoup à celles du Gwoka guadeloupéen. Le DMV flow c’est un débit de parole élevé, un ton monotone avec une emphase sur le dernier mot, les rappeurs enregistrant leurs rimes une par une et peuvent alors superposer leurs lignes pour donner l’impression de ne jamais prendre leur respiration. Du côté des productions, on y trouve une réelle tension entre des rythmiques ralenties et des notes de piano menaçantes qui résonnent sur des mélodies minimales, laissant la part belle à de lourdes basses.

2024 marquera donc le retour de Big B avec notamment son attendue mixtape BigBDafool en collaboration avec le producteur Dafool mais aussi sur de nombreux autres projets produits en totale indépendance par son label Jugg Music ainsi que plusieurs dates en France.

ELGE

Elge est un artiste de 22 ans issu du 91. Alternant entre Marseille et Paris depuis 5 ans il commence la musique il y a 2 ans et a enchaîné les projets depuis. Entre inspirations rap old school, rap anglais, Jazz, Blues et qui apprécie en règle générale les sons à base de sample, sa musique en plein développement varie entre kickage et mélancolie. Ces deux derniers projets « CASSETTE » et « Radio 34 Vol.1 » en sont le parfait exemple.

Gouap RTTCLAN

Gouap, membre fondateur du collectif Lyonzon, est un rappeur et beatmaker originaire de Lyon. Principalement influencé par le Ghetto Fabulous Gang sur la métropole et outre-Atlantique par Gucci Mane, il enregistre et publie ses premiers freestyles en 2012.

Il est reconnu par sa force de proposition de sonorités qui se détachent de ce qu’il se fait en France.

HT9

Rappeur, producteur et ingénieur son, HT9 est originaire du Sud de la France s’installe plus récemment à Paris.

Il sort régulièrement des EP et singles sur les plateformes ainsi que ses premiers clips homemade sur YouTube.

Il prépare l’année 2024 avec son duo Kissti dans l’élaboration de plusieurs projets.

