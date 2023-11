Téléthon à Rebourguil Rebourguil, 25 novembre 2023, Rebourguil.

Rebourguil,Aveyron

Une journée festive dans le village au profit du Téléthon. Au programme : randonnées, musique, animations enfant et repas. Organisé par les associations du village..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 15 EUR.

Rebourguil 12400 Aveyron Occitanie



A festive day in the village in aid of the Telethon. On the program: walks, music, children’s entertainment and a meal. Organized by village associations.

Una jornada festiva en el pueblo a beneficio del Teletón. Programa: paseos, música, animación infantil y comida. Organizado por las asociaciones del pueblo.

Ein festlicher Tag im Dorf zugunsten des Telethon. Auf dem Programm: Wanderungen, Musik, Kinderanimationen und Essen. Organisiert von den Vereinen des Dorfes.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud