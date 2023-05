Bal Traditionnel, 14 mai 2023, .

Soirée Bal Traditionnel organisé dans le cadre du 20e anniversaire de l’antenne de Belmont du Conservatoire à la salle des fêtes, en présence des classes de Musiques Traditionnelles sous la direction de Christian Bouygues..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Rebourguil 12400 Aveyron Occitanie



Traditional Ball evening organized for the 20th anniversary of the Belmont Conservatory at the village hall, with the presence of the Traditional Music classes under the direction of Christian Bouygues.

Velada de baile tradicional organizada en el marco del 20º aniversario de la sección Belmont del Conservatorio en la Sala de Fiestas, con la presencia de las clases de música tradicional bajo la dirección de Christian Bouygues.

Traditioneller Bal-Abend, der im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der Zweigstelle Belmont des Konservatoriums im Festsaal organisiert wird, in Anwesenheit der Klassen für traditionelle Musik unter der Leitung von Christian Bouygues.

