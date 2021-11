Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Rebota : théâtre, chants et danses Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre 0 EUR « Rebota » n’est pas une simple pièce de théâtre. « La pelote est un sport magique, s’enthousiasme le metteur en scène. Il faut qu’on le montre, pour que les spectateurs puissent se dire que c’est un sport artistique, avec une chorégraphie. »

C’est l’histoire de la pelote basque racontée par un grand-père à sa petite-fille, rythmée par la danse, le chant et des dialogues.

