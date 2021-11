Rebota rebota y en tu cara explota Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 10 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 10 au 12 juin 2022 :

dimanche de 15h à 16h15

et vendredi, samedi de 20h à 21h15

payant

La question brûlante des féminicides abordée avec un humour féroce par la performeuse catalane Agnés Mateus.

Ce spectacle coup de poing part d’un constat accablant: année après année, le nombre de féminicides ne cesse d’augmenter. Sachant que cette situation problématique s’est encore aggravée avec la pandémie de Covid 19, Rebota rebota y en tu cara explota (Ça rebondit, ça rebondit et ça t’éclate en pleine face), performance conçue en 2018 par Agnés Mateus et Quim Tarrida, est plus que jamais d’actualité. Seule en scène Agnés Mateus démonte avec une énergie farouche les rouages du machisme ordinaire à l’origine des violences subies par les femmes. Dans une atmosphère de discothèque rythmée par la musique techno et balayée de lumières fluorescentes, sa verve féroce nourrie d’indignation atteint d’autant mieux sa cible qu’elle s’appuie sur un sens de l’humour particulièrement percutant.

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

