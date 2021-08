Paris Bastille Design Center île de France, Paris « Reborn ! », collection performée Bastille Design Center Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« Reborn ! », collection performée Bastille Design Center, 1 septembre 2021, Paris.

de 19h à 19h40

gratuit

Des créations vestimentaires qui s’appuient sur la déconstruction, l’accumulation et le détournement. Selon le processus activiste consistant à déconstruire ce qui est construit, à montrer ce qui est caché, cette nouvelle collection s’appuie sur la déconstruction, l’accumulation et le détournement. Les vêtements sont décortiqués pour laisser apparaître leur squelette, puis superposés ou assemblés les uns aux autres pour former des armures et modeler de nouvelles silhouettes. Tout peut faire habit, épouser le corps et l’envelopper. Refuge Engaged Wear studio (R.E.W.) / Ayoub Moumen (Tunisie) – design, avec 30 performeurs Expositions -> Design / Mode Bastille Design Center 74 boulevard Richard Lenoir Paris 75011

Date complète :

2021-09-01T19:00:00+02:00_2021-09-01T19:40:00+02:00

© Gurbangildi Meredow

