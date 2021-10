REBONDS + QUATUOR MODIGLIANI Théâtre des Quatre Saisons, 15 janvier 2022, Gradignan.

REBONDS + QUATUOR MODIGLIANI

Théâtre des Quatre Saisons, le samedi 15 janvier 2022 à 18:00

REBONDS // Iannis Xenakis – João Carlos Pacheco Débutons cette première partie de soirée tambour battant avec l’une des compositions les plus marquantes de l’incontournable Iannis Xenakis. Pour décrire Rebonds, le critique musical Jacques Lonchampt parlait « d’une musique pure pleine de rythmes merveilleusement efflorescents, dépassant le drame et la tempête ». Cette pièce, écrite en 1989 pour Sylvio Gualda, est un vrai défi à relever pour quiconque pratique l’art des percussions. João Carlos Pacheco, expert en la matière, nous entraîne pendant dix minutes dans cet « immense rituel abstrait », petit chef-d’oeuvre de la musique contemporaine. QUATUOR MODIGLIANI & FRANZ SCHUBERT On ne présente plus le Quatuor Modigliani. Cet ensemble jouit désormais d’une réputation internationale dans le domaine de la musique de chambre. S’il ne se passe jamais une année sans que le Rosamunde de Schubert ne soit joué quelque part en France, il est rare d’entendre l’intégrale des quinze Quatuor à Cordes du compositeur autrichien. Ce sera chose faite avec le Quatuor Modigliani qui entreprend une tournée de cinq concerts dont cette étape au Théâtre des Quatre Saisons. Après deux pièces écrites par le jeune prodige à l’âge de 16 ans, ils interpréteront le célèbre Quatuor n°14 dit La Jeune fille et la mort. Programme : QUATUOR N°6 D 74 23MIN QUATUOR N°3 D 36 26MIN QUATUOR N°14 D 810 LA JEUNE FILLE ET LE MORT 42MIN

Tarifs : de 5 à 20€

Deux concerts pour une même soirée

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T18:00:00 2022-01-15T20:00:00