Gratuit : oui Du 13 au 17 juillet 2022, InterStices organise Rebonds, festival d’arts de rue, de la Manufacture à Toutes Aides. Rebonds, c’est un festival, un parcours dans la ville, une fête dans la rue, une célébration de l’espace public, une découverte du théâtre, du cirque, de la danse…5 jours, 5 parcours pour découvrir le quartier autrement tout en embarquant dans l’univers des compagnies invitées. Et puisque c’est un festival, on n’oublie pas de faire la fête ensemble et de se retrouver autour d’une buvette, d’un bon repas et d’un concert chaque fin de journée ! Programmation complète Page événement sur facebook Quartier Malakoff / St-Donatien Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.interstices.pro/rebonds

