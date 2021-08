Rebonds – Exposition Festival d’art de l’Estran Pleumeur-Bodou, 11 septembre 2021, Pleumeur-Bodou.

Rebonds – Exposition Festival d’art de l’Estran 2021-09-11 – 2021-09-26

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

Chaque année au mois de septembre, le Festival d’art de l’Estran invite l’art contemporain à investir les paysages exceptionnels des communes littorales de Trégastel, Trébeurden et Pleumeur-Bodou. Des œuvres plastiques éphémères sont conçues spécialement pour les lieux, entrant en résonance avec l’environnement dans lequel elles prennent place. Des artistes plasticiens, paysagers, architectes sont invités à produire des œuvres à l’échelle de paysages uniques aussi grandioses, esthétiques, mouvants, convoités que populaires.

Camille Derniaux a étudié les Beaux-Arts à Nantes et est diplômée d’un Master en design d’accessoires, de l’HEAD de Genève. Elle travaille sur le vitrail et s’intéresse aux phénomènes optiques : Qu’est-ce que voir, regarder, percevoir ? Une réflexion qu’elle retraduit dans ses objets et installation, afin de questionner le visible et ses modalités.

Rebonds est une invitation à la contemplation et à l’introspection.

Huit vitraux en miroir gravé ou imprimé à l’impression UV sont installés au sol, opérant un jeu de dialogue lumineux et coloré avec les vitraux existants et l’architecture de la chapelle.

Interfaces nous coupant de l’extérieur pour nous centrer dans le monde de l’esprit, les vitraux opèrent comme une bascule d’une réalité vers une autre.

En observant les multiples reflets et synthèses de couleurs, le visiteur est invité à observer les vibrations de la lumière et ses propres vibrations intérieures.

