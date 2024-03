Rebondir pour la vie structures gonflables Plougonven, dimanche 31 mars 2024.

Rebondir pour la vie structures gonflables Plougonven Finistère

Structures gonflables pour les 3-11 ans.

Durée illimitée.

Buvette et restauration midi et soir.

Tombola pour petits et grands.

Chaussettes obligatoires.

Au profit de la recherche contre le cancer pédiatrique, en collaboration avec l’association Mimi pour la vie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 22:00:00

Salle de Tennis

Plougonven 29640 Finistère Bretagne

