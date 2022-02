Rebondir – Comapgnie Le Grand Appétit Plouha, 2 mai 2022, Plouha.

Rebondir – Comapgnie Le Grand Appétit Collège Hamon 1 Rue de Dixmude Plouha

2022-05-02 – 2022-05-02 Collège Hamon 1 Rue de Dixmude

Plouha Côtes d’Armor Plouha

Retrouver les chemins de l’enfance. D’après l’un des plus importants romanciers contemporains pour la jeunesse.

RebondiR est un spectacle du mouvement, un appel d’air, un sursaut. C’est le rebond de deux corps, de deux mémoires et de deux voix.

Deux jeunes adultes, amis, partent en quête : forçant la porte d’un lieu familier, ils cherchent à retrouver les chemins de l’enfance, désormais envahis de ronces.

Une pièce pour une soixantaine de spectateurs, qui prend place dans une salle de classe, cet endroit précis qui a vu les deux personnages grandir et se métamorphoser.

Paule Vernin adapte au théâtre le premier roman pour adulte de Timothée de Fombelle. Un récit où l’auteur part à la recherche de son enfance. Une écriture intime et universelle qui provoque de façon immanquable la chaleur d’un souvenir commun.

INFORMATIONS PRATIQUES

Lundi 2 et mardi 3 mai à 20h

Au collège Hamon à Plouha

A partir de 14 ans – Durée : 55 min

Tarifs : 8€ / 4€

Réservation indispensable au 02 96 79 26 40 ou par mail à l’adresse lpem@leffarmor.fr – Port du masque obligatoire – Pass vaccinal requis

Mise en scène et adaptation: Paule Vernin

Adaptation et regard extérieur : Sophie Auradé

Interprétation: Adélie Garsault, Julien Bleitrach et Jérôme Fauvel (en alternance)

Création sonore : Glenn Besnard

Création dessin mural : Iris de Moüy

Photo : crédit Le Grand Appétit

Production : Le Grand Appétit

Coproduction : Scène Nationale La Passerelle, La Ville Robert Pordic, Le Quai des Rêves Lamballe, Le Champ Au Roy Guingamp

Aide à la résidence : Le Petit Écho de la Mode Châtelaudren

Soutien : La Paillette Rennes

Ce projet a reçu l’aide à la production du Ministère de la culture et de la communication, DRAC Bretagne / Le Conseil Régional de Bretagne / Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor / Saint-Brieuc Armor Agglomération / la Ville de Saint-Brieuc / la Spedidam

lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 https://www.petit-echo-mode.fr/agenda/rebondir-compagnie-le-grand-appetit/

dernière mise à jour : 2022-02-01 par