Rebetiko – Une fable sociale pour objets et marionnettes par Anima Théâtre Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette, 22 novembre 2022, Paris.

Du mardi 22 novembre 2022 au mercredi 30 novembre 2022 :

dimanche

de 17h00 à 18h00

samedi

de 18h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

. payant 20€ / 16€ / 13€

Dans une ville d’Europe, une vieille dame et son petit-fils coulent des jours tranquilles. Bientôt, des réfugiés en détresse arrivent peu à peu dans les rues. Cet évènement ravive un souvenir à l’esprit de cette grand-mère : une fuite précipitée hors d’une cité incendiée alors qu’elle était enfant.

« Rebetiko » interroge l’émigration et fait écho aux exilés d’aujourd’hui. Dans ce voyage en images et en musique, entre l’Orient et l’Occident, on suit l’histoire d’une vieille femme qui se souvient de son enfance : la perte des parents, de la maison, l’exil forcé, le danger… Jusqu’à ce qu’elle trouve un abri incertain dans un nouveau pays. Un témoignage sur une culture rebâtie loin de chez elle pour affirmer son identité, sa culture et chanter la dureté de la vie.

Le metteur en scène et marionnettiste Yiorgos Karakantzas et l’écrivain et scénariste Panayotis Evangelidis signent à quatre mains cette fable sans parole sur l’exil et la façon dont celui-ci peut nous relier les uns aux autres. Les marionnettes sur table et les images aux teintes sépia obtenues par une technique d’illusion optique s’assemblent pour former des tableaux évoquant le drame mais aussi la douceur et l’humour. Les émotions sont décuplées par la musique de Nicolo Terrasi qui s’est inspiré du rebetiko, style musical grec issu du mélange des cultures orientales. Yiorgos Karakantzas poursuit sa quête d’un théâtre visuel nourri par le cinéma et le théâtre d’ombres, capable d’ouvrir une brèche vers l’invisible, du rêve ou du cauchemar, de la mémoire ou de l’utopie. Avec sensibilité et justesse, il touche ici à un sujet d’actualité pour aborder les thèmes de l’espoir et de la solidarité.

Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris

Loïc Le Gall « Rebetiko » par Anima Théâtre