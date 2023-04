Rébénacq et sa bastide Parvis de l’église, 23 août 2023, Rébénacq.

Visite de la bastide de Rébénacq. Découvrez toute la richesse du patrimoine du village lors d’une visite guidées avec Jean-Paul Valois, Ambassadeur du Pays d’Art et d’Histoire..

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 . .

Parvis de l’église

Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit of the bastide of Rébénacq. Discover the richness of the village’s heritage during a guided tour with Jean-Paul Valois, Ambassador of the Pays d’Art et d’Histoire.

Visita de la bastida de Rébénacq. Descubra la riqueza del patrimonio del pueblo durante una visita guiada con Jean-Paul Valois, Embajador del País de Arte e Historia.

Besichtigung der Bastide von Rébénacq. Entdecken Sie das reiche Kulturerbe des Dorfes bei einer Führung mit Jean-Paul Valois, Botschafter des Pays d’Art et d’Histoire.

