Rébénacq et sa bastide Parvis de l’église, 2 août 2023, Rébénacq.

Découvrez toute la richesse du patrimoine du village de Rébénacq et de sa bastide lors d’une visite guidées avec Jean-Paul Valois, Ambassadeur du Pays d’Art et d’Histoire..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 . .

Parvis de l’église

Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover all the richness of the heritage of the village of Rébénacq and its bastide during a guided tour with Jean-Paul Valois, Ambassador of the Pays d?Art et d?Histoire.

Descubra el rico patrimonio del pueblo de Rébénacq y su bastida durante una visita guiada con Jean-Paul Valois, Embajador del Pays d’Art et d’Histoire.

Entdecken Sie das reiche Kulturerbe des Dorfes Rébénacq und seiner Bastide bei einer Führung mit Jean-Paul Valois, Botschafter des Pays d’Art et d’Histoire (Land der Kunst und Geschichte).

Mise à jour le 2023-03-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées