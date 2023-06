Aux abris ! Rébénacq, 30 juillet 2023, Rébénacq.

Rébénacq,Pyrénées-Atlantiques

Atelier d’apprentissage à la fabrication d’abris à chauves-souris, pour tenter de remédier aux inconvénients de la restauration trop soignée d’un village envahi de moustiques. En prologue, une visite à un grenier à petits rhinolophes. En épilogue, la pose de l’un des abris.

À partir de 8 ans..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 16:30:00. EUR.

Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A workshop to learn how to make bat shelters, in an attempt to remedy the disadvantages of the over-careful restoration of a village overrun by mosquitoes. As a prologue, a visit to a small rhinolophus attic. Epilogue: the installation of one of the shelters.

Ages 8 and up.

Un taller para aprender a fabricar refugios para murciélagos, en un intento de remediar los inconvenientes de la restauración excesivamente cuidadosa de un pueblo plagado de mosquitos. Como prólogo, una visita a un pequeño desván de rinolofos. El epílogo presenta la instalación de uno de los refugios.

Apto para niños a partir de 8 años.

Ein Workshop zur Herstellung von Fledermausunterkünften, um die Nachteile einer zu sorgfältigen Restaurierung eines von Mücken befallenen Dorfes zu beheben. Als Prolog ein Besuch in einem Dachboden für Kleine Hufeisennasen. Im Epilog wird einer der Unterschlüpfe aufgestellt.

Ab 8 Jahren.

