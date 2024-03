Rebel Rebel La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne, vendredi 24 mai 2024.

Rebel Rebel Concert – Rencontre entre David Bowie et le Brésil Vendredi 24 mai, 20h30 La Péniche Didascalie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T21:30:00+02:00

Bienvenue dans l’univers envoûtant et intimiste de Rebel Rebel

Laissez vous surprendre par Rebel Rebel, où la magie brésilienne se mélange au rock et revisite avec sensualité les oeuvres de David Bowie. Le duo guitare et voix vous emmène dans un voyage sonore inédit en français, et vous permet de voyager dans le riche univers de l’inimitable icône rock. De « Space Oddity » à « Heroes » en passant par « Life on Mars »…(re)découvrez la musique intemporelle de Bowie, avec une touche de saudade !

La Péniche Didascalie Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca, 31520 Ramonville-Saint-Agne

