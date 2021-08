Paris SUPERSONIC île de France, Paris Rebel Rebel / La Nuit Rock 70’s du Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Rebel Rebel / La Nuit Rock 70’s du Supersonic SUPERSONIC, 24 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 23h à 6h

Les soirées sont de retour au Supersonic ! Rebel Rebel est de retour ! Viens danser sur tes #classic rock, avec David Bowie, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Rolling Stones, Pink Floyd, Eagles, Kiss, The Who, Dire Strait, Aerosmith, Yes, Genesis, Black Sabbath, King Crimson, The Stooges, Supertramp, T-Rex, Alice Cooper, Status Quo, AC/DC… et les sons #rock #progressif #hardrock #glam #psyché qui ont marqué les années 70s! – DJ Set Rock 70s – Live tribute 70s par Lloyd à 1h – Karaoké au 2ème étage Pour t’ambiancer dès maintenant, on t’a préparé une petite playlist : https://bit.ly/3xMsp0h • Pass sanitaire obligatoire • Restauration sur place • Entrée interdite aux mineur.e.s Événements -> Soirée / Bal SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr http://supersonic-club.fr/ https://fb.me/e/daakBaryu

