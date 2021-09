Paris Goethe-Institut Paris Paris Rebecca Trescher – New Shapes Quartet Goethe-Institut Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rebecca Trescher – New Shapes Quartet Goethe-Institut Paris, 30 septembre 2021, Paris. Rebecca Trescher – New Shapes Quartet

Goethe-Institut Paris, le jeudi 30 septembre à 20:00

JazzInGoethe: Rebecca Trescher —————————— ### New Shapes Quartet feat. Matteo Pastorino Dans le cadre du programme interdisciplinaire _Munich Unique_, le **Goethe-Institut Paris** présente la compositrice et clarinettiste **Rebecca Trescher** – une artiste visionnaire de la scène jazz allemande. Durant sa résidence à la Cité Internationale des Arts à Paris en 2019/2020, elle a fait la rencontre d’un autre virtuose de la clarinette, **Matteo Pastorino**. Débordant de vitalité, le duo est génialement accompagné par **Philipp Schiepek** à la guitare, **Lukas Keller** à la contrebasse et Jan Brill aux percussions. Trescher est enthousiaste : « J’ai hâte de remonter sur scène et de retrouver le plaisir de jouer devant un public en chair et en os ». L’entrée au vernissage est gratuite. La présentation d’un passe sanitaire sera exigée. 10€ Reduit / Carte Goethe 5€ [https://www.goethe.de/ins/fr/fr/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22326795](https://www.goethe.de/ins/fr/fr/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22326795)

10€ [Reduit / Carte Goethe 5€]

Dans le cadre du programme interdisciplinaire Munich Unique, le Goethe-Institut Paris présente la compositrice et clarinettiste Rebecca Trescher – une artiste visionnaire de la scène jazz allemande. Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T20:00:00 2021-09-30T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Goethe-Institut Paris Adresse 17 avenue d'Iéna 75116 Paris Ville Paris lieuville Goethe-Institut Paris Paris