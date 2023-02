REBECCA RUIMY WONDERLIFE THEATRE LE BOUT, 11 février 2023, PARIS.

REBECCA RUIMY WONDERLIFE THEATRE LE BOUT. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-06-24 20:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

« WONDERLIFE » De et Joué par Rebecca Ruimy Mise en scène : Delphine Grand (Durée 1h) Un arc-en-ciel d’émotions, un parcours thérapeutique et une véritable leçon de résilience ! Bienvenue dans Wonder Life ! La vie n’a pas toujours été facile pour Rebecca, mais elle l’a poussée à aller au bout d’elle-même. Dès sa naissance, la maladie a décidé de l’accompagner lui faisant traverser des épreuves toujours plus difficiles. Telle une boxeuse, elle monte sur le ring de la Vie ! Les hôpitaux sont sa résidence secondaire et ça franchement c’est le bon plan ! A travers son incroyable parcours de vie, Rebecca raconte différents combats et partage sa force, sa résilience et son positivisme, mélange d’émotions et d’humour, eh oui c’est possible ! Car Rebecca est une mutante en développement de supers pouvoirs qui nous fait découvrir, à travers ce seule-en-scène, toutes les facettes de sa personnalité en se transformant tantôt en rappeuse, princesse, super héroïne, égérie de marque, braqueuse ou avocate. Wonder life, c’est plus qu’une thérapie théâtrale : c’est un arc-en-ciel d’émotions et une formidable leçon de résilience. REBECCA RUIMY WONDERLIFE EUR22.0 22.0 euros

THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT 75009

