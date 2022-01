Rebecca Kilgore avec 3 For Swing + N. Montier Centre culturel Jean Gagnant Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Centre culturel Jean Gagnant, le lundi 21 mars à 20:00

Une affiche inédite avec une des grandes vocalistes du monde du jazz d’aujourd’hui et qui viendra tout exprès pour vous depuis sa ville de Portland sur la côte Pacifique des Etats-Unis. Mais oui ! Welcome à Rebecca Kilgore. Rebecca Kilgore nous ravira en interprétant les standards du jazz, les grands thèmes du fameux songbook américain… comme elle le fait régulièrement, invitée dans les grands festivals de jazz en Californie, en Arizona, dans l’Ohio, dans le New Jersey… ou lors de ses tournées en Europe. Rebecca Kilgore se montre au sein de petites formations, trios et quartets, et cela tombe bien parce qu’elle sera accompagnée à Limoges par quatre fameux musiciens. D’abord ceux de la petite formation 3 For Swing, que vous avez déjà appréciée sur notre scène, Jacques Schneck au piano, Christophe Davot à la guitare et Laurent Vanhee à la contrebasse. Ils se sont adjoint l’excellent saxophoniste Nicolas Montier. Voici encore une soirée exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte ! [**Billetterie en ligne**](https://indiv.themisweb.fr/0678/fChoixSeance.aspx?idstructure=0678&EventId=121&request=QcE+w0WHSuBBKaPE/qx0NptZZw3YUVuH5cDAEyc/DOYaMVNePsIHxqJTHICA56QO45ucoZIrTn8khDfCaqiZVlIqvTQ/Aie9v13adSABtyUX3Ki8wQiIFh6vB4kGyUxK&yymm=20220321) **Durée : 1h30 environ** **Tarif C : 25€ / 20€ / 10€** **Tout public** Avec le Hot Club de Limoges Une affiche inédite avec une des grandes vocalistes du monde du jazz d’aujourd’hui. Centre culturel Jean Gagnant 7 avenue Jean Gagnant 87000 Limoges Limoges Le Sablard Haute-Vienne

2022-03-21T20:00:00 2022-03-21T21:30:00

