. payant Tarifs de 8 à 20€. → La Navette Cartoucherie passe une heure avant et après le spectacle et passe environ toutes les 15 minutes au métro Château de Vincennes sortie n°4 – Fort neuf/gare routière. → Métro 1 (direction Château de Vincennes) puis bus 112 (5e arrêt — Cartoucherie) ou bus 201 (Plaine de la Faluère) → Station Vélib Champ de manœuvre Image après image, 4 danseuses cherchent à matérialiser leurs identités en mouvement et à révéler la multiplicité qui compose une même personne. Avec le Festival Faits d’Hiver dans le cadre du Paris Réseau Danse. Le portrait symbolise une forme de nécessité à capturer, saisir une identité pourtant fuyante, à la représenter comme pour la garder vivante. Inspirée des œuvres de Cindy Sherman, Francesca Woodman ou encore des portraits d’Amedeo Modigliani entre autres, je cherche dans le portrait la sensation d’une disparition, d’une abstraction. La question se pose à l’intérieur du corps, me demandant comment aller de l’image vers le mouvement, comment remplir et vider la forme. On extrait des images un champ lexical de la pose dite de portrait, qui devient la matière première du mouvement. Faire le portrait s’envisage ici comme une transformation perpétuelle où le corps et le son travaillent à matérialiser la sensation d’une identité en mouvement. La création questionne le processus d’incarnation et cherche à le rendre visible aux yeux des spectateurs. Atelier de Paris – Carolyn Carlson 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris Contact : https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/portrait/ https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN/ https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN/ https://billetterie-atelierdeparis.mapado.com/event/115016-portrait-de-rebecca-journo

