Rebecca Journo – Les amours de la pieuvre [création] Le Colombier Bagnolet, 31 janvier 2024 19:30, Bagnolet.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

En référence au documentaire Les Amours de la Pieuvre (1965) de Jean Painlevé, Rebecca Journo flirte dans cette installation-performance immersive avec l’imaginaire de cet animal : érotique, étrange, monstrueux.

Douce, intrigante et sensuelle étrangeté ! Rebecca Journo nous invite ici dans une zone toute empreinte de références mais surtout de surprises et de sensations. Pour les Japonais, la pieuvre est une figure qui permet de jouer et de passer avec délectation de l’horreur au fantasme, du macabre au grotesque. Dans une installation performative et musicale, en proximité avec les spectateurs, le corps de l’interprète et ses gestes renvoient aux évocations physiques de cet étrange animal, aux connotations possibles avec le corps humain et donc à l’imaginaire qui sous-tend nos perceptions. Les amours de la pieuvre explore un espace-temps où le son, le corps, l’espace et les objets interagissent dans un bain mouvant, intrigant et frissonnant.

Le Colombier 20 Rue Marie Anne Colombier 93170 Bagnolet

