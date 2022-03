REBECCA CLARKE – WORKS FOR VIOLA LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Découvrez l’univers de la compositrice Rebecca Clarke, un voyage onirique de toute beauté, une exploration de pays lointains, aux couleurs chatoyantes… Aujourd’hui, alors que fleurissent les enregistrements visant à redécouvrir les trésors enfouis des siècles passés, difficile d’ignorer l’œuvre de Rebecca Clarke. Si vous n’aviez pas encore eu le bonheur de la croiser, une chose est sûre : vous ne l’oublierez pas de sitôt. L’altiste Vinciane Béranger, en compagnie de Dana Ciocarlie, d’Hélène Collerette et de David Louwerse, consacre un disque aux œuvres pour alto de Clarke, qui fut à la fois compositrice et interprète (parmi les premières femmes professionnelles d’Angleterre) au sein d’orchestres comme en musique de chambre. Sa musique, à la croisée des courants, navigue tantôt du côté de la musique française, de la modalité, du folklore britannique, des audaces harmoniques ou de l’exotisme. Mais point de vaines imitations : Clarke fait son miel de ces tendances pour construire un langage tout à fait atypique, et résolument moderne. De sa magistrale Sonate pour alto au poétique Morpheus, en passant par son trio Dumka ou le duo Chinese Puzzle, les interprètes s’attachent à peindre le portrait musical de cette compositrice iconoclaste. L’enregistrement s’enrichit de la première mondiale de l’Irish Melody, partition perdue et récemment retrouvée. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

