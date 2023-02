Reaven ESPACE MONZIERE, 22 avril 2023, BELLERIVE SUR ALLIER.

Reaven ESPACE MONZIERE. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:00 (2023-04-22 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

La nouvelle sensation Indie Rock !Après un premier album (Unbreakable)remarqué, des passages en radios dans plus de 45 pays, Reaven revient avec son nouvel album For Tomorrow etune tournée européenne baptisée For Tomorrow Tour (déjà 30 dates dans 12 pays). Leur nouveau single Ordinary Heroes, s’est quant à lui classé dans lesCharts du Top 40, Top 100 et Top Indie aux USA pendant 12 semaines consécutives.Ils vous présenteront en exclusivité leur nouveau spectacle. Une invitation à ne pas manquer !En partenariat avec le service événementiel de Bellerive. Ouverture des portes à 19h30. Parking attenant à la salle.

Votre billet est ici

ESPACE MONZIERE BELLERIVE SUR ALLIER Route de Serbannes 3700

La nouvelle sensation Indie Rock !

Après un premier album (Unbreakable)remarqué, des passages en radios dans plus de 45 pays, Reaven revient avec son nouvel album For Tomorrow et

une tournée européenne baptisée For Tomorrow Tour (déjà 30 dates dans 12 pays). Leur nouveau single Ordinary Heroes, s’est quant à lui classé dans les

Charts du Top 40, Top 100 et Top Indie aux USA pendant 12 semaines consécutives.

Ils vous présenteront en exclusivité leur nouveau spectacle. Une invitation à ne pas manquer !

En partenariat avec le service événementiel de Bellerive.

Ouverture des portes à 19h30. Parking attenant à la salle.

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici