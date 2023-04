Trail des Nounours Salle des fêtes de Réauville – Espace Longare, 11 juin 2023, Réauville.

Trail, course en nature, en individuel, chronométré.

3 parcours CAP : 8/15/26km et 1 parcours marche 8km

40% des inscriptions seront reversées à l’Association « Enfants Cancer Santé » ayant pour but le financement de la recherche cancérologique pédiatrique..

2023-06-11

Salle des fêtes de Réauville – Espace Longare

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Trail, nature race, individual, timed.

3 CAP courses: 8/15/26km and 1 walking course 8km

40% of the registrations will be donated to the Association « Enfants Cancer Santé » whose goal is to finance pediatric cancer research.

Trail, carrera por la naturaleza, individual, cronometrada.

3 recorridos CAP: 8/15/26km y 1 recorrido a pie de 8km

el 40% de las inscripciones se donará a la asociación « Enfants Cancer Santé », cuyo objetivo es financiar la investigación del cáncer pediátrico.

Trail, Lauf in der Natur, individuell, mit Zeitmessung.

3 CAP-Strecken: 8/15/26km und 1 Walking-Strecke 8km

40% der Einschreibungen gehen an den Verein « Enfants Cancer Santé », der die Finanzierung der pädiatrischen Krebsforschung zum Ziel hat.

