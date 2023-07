Ciné plein air en Albret Réaup-Lisse, 27 juillet 2023, Réaup-Lisse.

Réaup-Lisse,Lot-et-Garonne

Albret Communauté organise cet été 11 séances de cinéma en plein air sur le territoire de l’Albret.

A Réaup-Lisse, le jeudi 27 juillet : Antoinette dans les Cévennes..

Réaup-Lisse 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Albret Communauté is organizing 11 open-air cinema screenings in the Albret region this summer.

Réaup-Lisse, Thursday July 27: Antoinette dans les Cévennes.

Este verano, Albret Communauté organiza 11 proyecciones de cine al aire libre en la región de Albret.

En Réaup-Lisse, el jueves 27 de julio: Antoinette dans les Cévennes.

Albret Communauté organisiert diesen Sommer 11 Open-Air-Kinovorstellungen im Gebiet von Albret.

In Réaup-Lisse, am Donnerstag, den 27. Juli: Antoinette in den Cevennen.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT de l’Albret