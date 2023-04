LES DIMANCHES ANIMÉS AU MANOIR 8 rue Ferchault, 23 juillet 2023, Réaumur.

Venez découvrir le Manoir des Sciences autrement lors d’un dimanche animé !.

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 . .

8 rue Ferchault Manoir des Sciences

Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire



Come and discover the Manoir des Sciences in a different way during a lively Sunday!

Venga a descubrir el Manoir des Sciences de una forma diferente durante un animado domingo

Entdecken Sie das Manoir des Sciences an einem lebendigen Sonntag einmal anders!

Mise à jour le 2023-01-27 par Vendée Expansion