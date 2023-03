BALADE CONTÉE AU JARDIN, 4 juin 2023, Réaumur Réaumur.

BALADE CONTÉE AU JARDIN

2 Rue du Prieuré Réaumur Vendée

2023-06-04 – 2023-06-04

Réaumur

Vendée

Réaumur .

Ces tissages sont autant d’invitations au voyage, au rêve…

Au son du violoncelle et autres petits instruments, quelques histoires pour s’arrêter, regarder et se souvenir.

Rêver de jardins d’ici et d’ailleurs…

Là est la création d’un jardin potager : fruits, légumes et herbes aromatiques croissent grâce aux soins attentifs du jardinier… Ici une allée d’ifs aussi majestueux que centenaires guide votre balade. Plus loin découvrez un cloître de verdure avec son verger et au-delà, la prairie naturelle, les étangs, les haies et leur maillage bocager.

Partout dans les bosquets, les allées, les sentiers, le long du Grand Lay, les oiseaux par leurs chants feront venir la pluie et par leurs vols gracieux feront éclore les fleurs de cet endroit enchanteur. Plus-bas encore c’est le clapotis de l’eau dans le lavoir, le bruissement du vent dans les arbres, le bourdonnement des abeilles, la stridulation des insectes, le son de la rivière qui s’écoule jusqu’à la mer… Dans la nature, la musique est omniprésente.

Et parce que les jardins sont depuis des lunes et des lunes des paradis terrestres, des lieux de vies et de rencontres…

Inscription obligatoire.

La conteuse Natacha Mattenet-Flecniakoska tisse la parole à la musique, au geste.

leprieure.reaumur@orange.fr

