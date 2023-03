SORTIE NATURE EN SOIRÉE AVEC NATUR&LIEN Réaumur Catégories d’Évènement: Réaumur

Vendée

2023-04-18, Réaumur, Vendée

2023-04-18 20:00:00 – 2023-04-18 22:00:00 Réaumur

Vendée . Jacky Gouband, de Natur&lien, éducateur à l’environnement et guide nature vous donne rendez-vous à partir de 20h au Manoir pour une balade dans les sentiers environnants et le long du Lay à la recherche de la faune nocturne. Sur réservation – nombre de place limité.

Prévoir une lampe. Sortie nature en soirée aux alentours du Manoir. manoirdessciences@paysdepouzauges.fr +33 2 51 57 99 46 Réaumur

