COMÉDIE « VACANCES DE RÊVE ! » La salle Jeanne d’Arc Réaumur, vendredi 15 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Comédie « Vacances de rêve ! ».

Jacques Perthuis et sa femme Dominique arrivent, tôt le matin, dans une villa sur la Côte d’Azur qu’ils ont louée pour un mois, avec deux amis Patrick et Marie.

Ils connaissent parfaitement cet endroit pour l’avoir déjà habité l’année précédente, et ils pensent être ainsi à l’abri de toutes les mauvaises surprises qui arrivent généralement quand on occupe une maison pour la première fois.

Une série de catastrophes va s’abattre sur eux dans les deux heures qui vont suivre leur arrivée, et va les entraîner dans une folle aventure qu’ils étaient loin d’imaginer.

La salle Jeanne d’Arc 4 Rue de la Cure

Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire



