Réaménagement de la place de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris, jeudi 16 mai 2024.

Réaménagement de la place de la Concorde Atelier usages et résilience Jeudi 16 mai, 19h00 Théâtre de la Concorde Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T19:00:00+02:00 – 2024-05-16T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-16T19:00:00+02:00 – 2024-05-16T20:30:00+02:00

Joyau patrimonial de l’axe historique de Paris, la place de la Concorde fait face à plusieurs défis :

– Faciliter la traversée en y privilégiant les mobilités actives

– Se rafraîchir et favoriser les continuités écologiques

– Renouer avec son patrimoine végétal et historique

– Préserver sa vocation d’espace de rassemblement

– Offrir une nouvelle expérience à ses usagers

Afin d’y répondre, la Ville de Paris lance un projet de réaménagement de grande ampleur.

Un atelier « usages et résilience » se déroulera au Théatre de la Concorde la jeudi 16 mais à 19h.

Sur inscription auprès de concorde@ville-ouverte.com

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « concorde@ville-ouverte.com »}] [{« link »: « mailto:concorde@ville-ouverte.com »}]

@Ville de Paris