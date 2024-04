Réaménagement de la place de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris, mercredi 3 avril 2024.

Réaménagement de la place de la Concorde Réunion de lancement de la concertation publique Mercredi 3 avril, 19h00 Théâtre de la Concorde Entrée libre

Joyau patrimonial de l’axe historique de Paris, la place de la Concorde fait face à plusieurs défis :

– Faciliter la traversée en y privilégiant les mobilités actives

– Se rafraîchir et favoriser les continuités écologiques

– Renouer avec son patrimoine végétal et historique

– Préserver sa vocation d’espace de rassemblement

– Offrir une nouvelle expérience à ses usagers

Afin d’y répondre, la Ville de Paris lance un projet de réaménagement de grande ampleur.

Rendez-vous le jeudi 4 avril à 19h au Théätre de la Concorde pour la réunion de lancement.

Et n’oubliez pas de donner votre avis sur decider.paris !

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France

