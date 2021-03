Armagh The Market Place Theatre & Arts Centre , Armagh Armagh Réalta The Market Place Theatre & Arts Centre | Armagh Armagh Catégorie d’évènement: Armagh

▶️ Jouant sur des uilleann pipes, des whistles, du bodhrán, de la guitare, du bouzouki, du banjo, de la contrebasse et du chant, le son unique et la maîtrise de la musique de **Réalta** ont assuré leur position comme l’un des groupe les plus excitants de la scène musicale traditionnelle irlandaise d’aujourd’hui.

Réalta sera accompagné de l’invité spécial Myles McCormack à la guitare, à la mandoline et au chant. ▶️ Cet événement est gratuit et sera diffusé en direct sur [la chaîne YouTube de VisitArmagh](https://www.youtube.com/channel/UCrAI8wsXVfm7wYGrv41eM3g). Si vous choisissez de [vous inscrire](https://marketplacearmagh.ticketsolve.com/shows/873617100), nous pouvons vous envoyer un rappel avant que l’enregistrement ne devienne disponible. Il n’est pas nécessaire de réserver plus d’une place. Il vous suffit de vous inscrire une fois pour être tenu informé de la date de sortie de tout événement qui vous intéresse. ▶️ Durée: environ 45 minutes

