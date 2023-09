Transformation d’une ancienne ferme en habitation Réallon, pra prunier Réallon Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Réallon Transformation d’une ancienne ferme en habitation Réallon, pra prunier Réallon, 14 octobre 2023, Réallon. Transformation d’une ancienne ferme en habitation Samedi 14 octobre, 16h00 Réallon, pra prunier Découvrez cette rénovation qui, après confortement des murs, rehausse le bâti grâce à une ossature bois, isolée en laine de bois. Le mélèze est utilisé en bardage de façade et la paille comme isolant pour le toit.

En compagnie d’Eco 2 Scop et du propriétaire.

Nombre de places limité, inscription obligatoire.

