Réalité(s)

Salle Coppélia, le jeudi 12 mai 2022 à 20:30

Réalité(s) est une pièce qui témoigne de l’exploitation des enfants dans les mines de coltan. Ces enfants travaillent sans relâche pour que toi et moi puissions dire « allô mon coeur, tufais quoi aujourd’hui ? ». Ce spectacle va vous emmener au coeur des réalités du Congo : dictature, injustice mais joie de vivre malgré tout. C’est une histoire de résistance et d’espoir. Dans un impressionnant décor de mines aux allures d’arène, quatre danseurs jettent leur corps dans la bataille. Ils sont bousculés par un texte décapant et entraînés par un musicien multi-instrumentiste. L’écriture de la danse est énergique, métissée et fédératrice. La musique est un brassage musical urbain, africain et pop.

Tarifs : Plein – 15€ / Réduit – 12€ / Adhérent – 9€ / Très réduit : 7€

par la compagnie Danseincolore

2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T21:30:00

