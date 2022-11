Réalité(s) 2 Marseille 3e Arrondissement, 21 janvier 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Réalité[s]2 est un projet de curation porté par le collectif deletere qui met l’accent sur des œuvres dites «expérientielles» favorisant une autre relation au spectateur.



Ce projet émerge dans le paysage post-pandémique comme une expérience soucieuse de l’autre. À l’image d’un soin, le public convoqué est accueilli et guidé tout au long de sa présence sur le site des représentations.



Réalité[s]2 démarrera sous la forme d’une résidence collective de deux semaines pour les artistes impliqué·es et leurs projets tous en cours de développement dès le 9 janvier 2023. C’est à l’occasion du week-end de clôture de la Biennale des Imaginaires Numériques que le résultat sera partagé avec le public dans le cadre privilégié du Couvent Levat à Marseille.





Prosthetic Lyre – Gaëtan Parseihian (FR)



Prosthetic Lyre est une performance basée sur des dispositifs d’exploration acoustique portés par le public et dont le comportement s’inspire de l’oiseau-lyre. Chaque dispositif a la capacité d’écouter et d’imiter les sons qui l’entourent, de communiquer avec les autres dispositifs et d’imposer dans l’environnement ses propres caractéristiques vocales. La performance prend la forme d’une balade sonore en environnement urbain pour 5 participant-e-s équipé-e-s de dispositifs. Ainsi apprêté-e-s, les participant-e-s se métamorphosent en oiseaux-lyres et explorent un comportement ornithologique. Par leurs actions, ils et elles créent une œuvre sonore générative, spatialisée et immersive en espace urbain qui vise à mettre en lumière la modification de notre environnement sonore passé, présent et à venir.





Le test Sutherland – Adelin Schweitzer (FR)

Le test Sutherland se présente comme une expérience pour 10 spectateur-trice-s. L’invitation repose sur la promesse de faire l’expérience du BUD (pour Black Up Display), une prothèse polysensorielle d’occultation optique. C’est une expérience guidée par un narrateur hors-champ mais présent dans le paysage, prêt à intervenir en direct sur le groupe et à improviser le cas échéant. C’est une invitation à la dérive intérieure où ce que l’on voit laisse progressivement la place à ce que l’on ressent. À travers les odeurs, le toucher des matières et le guidage bienveillant du narrateur, le groupe va cheminer du lointain (l’espace du réel), vers le proche (l’espace de l’intime).





Transvision – Gaëtan Parseihian & Lucien Gaudion (FR)



Des réflexions menées autour des Performances Audio/Tactiles est né le projet TRANSVISION. L’expérience reste une plongée multisensorielle en lien avec le soin corporel, mais cette fois-ci les artistes orientent leurs recherches vers la proprioception, le système de l’équilibre et les illusions vestibulaires. Ils poussent plus loin la dimension multimodale de l’expérience en augmentant l’aspect tactile et vibratoire par des dispositifs techniques résonnant avec le geste humain. C’est une pièce en jauge réduite dans laquelle l’aspect intuitif et improvisé des Performances Audio/Tactiles est mis entre parenthèses pour aller vers des pièces écrites.



L’envers et son double – Projet EVA (QC)



Une pièce plongée dans une quasi-obscurité est occupée par un tableau animé : des crânes d’animaux et des globes lumineux suspendus effectuent un étrange ballet, glissant chacun à la verticale sur un fil invisible au milieu d’un nuage de brume. Des enrouleurs motorisés fixés au plafond permettent d’activer discrètement les éléments mobiles. Sous cet essaim se trouve un simple tabouret illuminé de façon à souligner sa présence dans une composition visuelle essentiellement vaporeuse. Une trame sonore enveloppante répondra au va-et-vient des objets et maintiendra une tension qui soulignera l’effet de suspension des composantes de la scène visuelle.



Proserpine – Sabrina Calvo (FR)



Proserpine est une expérience immersive de Mode. À travers un dispositif virtuel et tangible, Proserpine propose une initiation pour retrouver le fil perdu de nos liens avec le mouvement, l’éphémère et l’incarnation : le sublime dont la Mode est une quête. Proserpine s’inspire de rites de l’Antiquité grecque et se nourrit des contrastes de la mode contemporaine, entre ultra fast fashion et haute couture. Dans cette expérience composée en trois temps, nous réinventons le sens d’un défilé et de ses perspectives : on y contemple d’abord des vêtements virtuels sur un écran, avant de prendre soi même part au défilé dans un casque VR, pour disparaître enfin au coeur d’une robe immense qui nous fait retrouver la sensation du tissu réel. L’émotion esthétique et intime est au cœur du projet, la restitution sensible d’une robe divine où la technologie s’efface pour une réconciliation avec la matière.



ARTISTES

DELETERE

realites.deletere.org

deletere est un espace de recherche transmédia dédié à l’étude des enjeux artistiques générés par les nouvelles technologies. L’association accompagne, produit et diffuse des œuvres et des performances multimédia d’artistes qui questionne le public sur sa relation aux machines. deletere, c’est aujourd’hui un espace de travail mutualisé, un atelier de fabrication ouvert et une résidence d’artistes. Tout au long de l’année, l’association propose des ateliers d’initiation, des concerts et des rencontres artistiques autour des pratiques transmédia.



Avec le travail des artistes du collectif : « Prosthetic Lyre » de Gaëtan Parseihian, « Transvision » de Lucien Gaudion et Gaëtan Parseihian, « Le Test Sutherland » d’Adelin Schweitzer.



Mais aussi celui d’artistes invités : « Proserpine » de Sabrina Calvo et « L’envers et son double » du duo d’artistes Montréalais Projet EVA.

Un projet de curation porté par le collectif deletere qui met l’accent sur des œuvres dites «expérientielles»

